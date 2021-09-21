DGS ek tercih ne zaman 2021? DGS ek tercih kontenjanları 2021

2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? ÖSYM 2021 DGS ek yerleştirme tercihleri alınacak mı? Önlisans eğitimlerini lisans eğitime tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri 27 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında yapmıştı. ÖSYM 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarını 14 Eylül’de açıkladı. Üniversiteye kayıt yaptırma hakkına sahip olamayan adaylar Kayıt yaptırmayan DGS kayıtları sonrası kalan boş kontenjanlar için DGS ek tercihlerinde bulunacak.

2021 DGS kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS kayıtları ne zaman sona erecek? DGS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıtları 17-24 Eylül tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 17-22 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Peki DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2021 DGS ek tercihler ne zaman yapılacak?

2021 DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? DGS ek tercih tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 7 Ekim’de açıklanmış, ek tercihler 05 - 11 Kasım 2020 tarihleri aralığında alınmıştı. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS ek yerleştirme nasıl yapılacak?

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2021-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS ek yerleştirme tercihinde kimler bulunur?

2021-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-DGS’ye girmiş ve 2021-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

DGS ek yerleştirme ücreti alınacak mı?

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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