  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? | DGS ek yerleştirme ne zaman?
Eğitim

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? | DGS ek yerleştirme ne zaman?

2020 DGS ek yerleştirme tarihi | Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl DGS haziran ayı yerine 9 Ağustos’ta yapıldı. Sonuçlar ise eylül ayında açıklandı. Sınava giren adayların tercih sonuçları ise kısa bir süre önce açıklandı. Tercih yapan ancak bir programa yerleşemeyenler ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, DGS 2020 ek tercih başvuruları ne zaman? DGS ek yerleştirme başvuruları başladı mı?

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:47:00 -
DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? | DGS ek yerleştirme ne zaman?

Koronavirüs salgını pek çok alan gibi eğitimi de etkiledi. Salgın sebebiyle pek çok sınav ertelendi. Söz konusu sınavlardan biri de DGS oldu. Haziran ayı sonunda yapılması planlanan DGS, salgın nedeniyle 9 Ağustos’ta yapıldı. DGS sonuçları ise 7 Eylül’de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini yaptı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra hiçbir programa yerleşmeyen öğrenciler ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? | DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edildi. Bu gelişmenin ardından hiçbir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak tercihlerin 2 Kasım haftası başlayabileceği ileri sürülüyor.

KYK burs başvurusu başladı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?
KYK burs başvurusu başladı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?

Eğitim

KYK burs başvurusu başladı mı? | KYK yurt başvurusu ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı
Siyaset

'Bıçak sırtı bir durum var' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anket sonuçlarını değerlendirdi.
Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme
Dünya

Birleşmiş Milletler duyurdu! Libya'da kritik gelişme

Birleşmiş Milletler'in Libya temsilciliği, Libya'da tarafların 5+5 askeri komite görüşmelerinin Cenevre'de başladığını duyurdu. ..
Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!
Gündem

Bekir Çoşkun'un o yazısı unutulmadı!

Hayatını kaybeden yazar Bekir Çoşkun 29 Nisan 2012 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan generallere "köpek" benzetmesi ya..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay