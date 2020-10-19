Koronavirüs salgını pek çok alan gibi eğitimi de etkiledi. Salgın sebebiyle pek çok sınav ertelendi. Söz konusu sınavlardan biri de DGS oldu. Haziran ayı sonunda yapılması planlanan DGS, salgın nedeniyle 9 Ağustos’ta yapıldı. DGS sonuçları ise 7 Eylül’de açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler tercih işlemlerini yaptı. Tercih sonuçları açıklandıktan sonra hiçbir programa yerleşmeyen öğrenciler ek tercihlerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

DGS ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? | DGS ek yerleştirme ne zaman?

DGS tercih sonuçları geçtiğimiz hafta ilan edildi. Bu gelişmenin ardından hiçbir programa yerleşemeyen adaylar ek tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Konu hakkında resmi hiçbir açıklama yapılmadı. Ancak tercihlerin 2 Kasım haftası başlayabileceği ileri sürülüyor.