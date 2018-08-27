DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 2018 taban puanları

Dikey Geçiş Sınavı olarak bilinen DGS 2018 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte şimdi de öğrencileri DGS tercih heyecanı sardı. DGS sınavına girenler üniversitelerin 4 yıllık taban puanlarını araştırıyor.DGS Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları