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Eğitim DGS başvurusu na zaman başlayacak? 2021 DGS başvuru tarihi
Eğitim

DGS başvurusu na zaman başlayacak? 2021 DGS başvuru tarihi

2021 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM 2021 DGS başvurusu tarihini açıkladı mı? soruları önlisans mezunlarının lisans programlara geçip eğitimlerini 4 yıl olarak tamamlamak isteyenlerce merak ediliyor. DGS başvuru tarihini araştıranlar ÖSYM 2021 DGS sınav takvimini sorgulamaya başladı. Peki DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS 2021 başvuru tarihleri ve DGS başvuru ücreti detayları.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 14:13:00 - 2021-05-04 14:14:12
DGS başvurusu na zaman başlayacak? 2021 DGS başvuru tarihi

2021 DGS başvurusu için geri sayım devam ediyor. Ön Lisans alanından Lisans alanına geçiş yaparak eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce vatandaş, DGS başvurusu araştırmalarını gerçekleştirmeye başladı. 2021 DGS sınav ne zaman, DGS 2021 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Dikey Geçiş Sınavı için başvurular 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Buna göre 21 Mayıs’ta başlayacak başvurulara adaylar ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden başvurabilecekler. Başvuru ücreti ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

2021 DGS ne zaman yapılacak?

2021 yılında DGS ise 11 Temmuz’da yapılacak. Başvuru süreci içerisinde başvurularını tamamlayan adaylar sınav katılmaya hak kazanacaklar. Adayların sınav sonuçları ise 13 Ağustos 2021 tarihinde erişime açılacak.

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