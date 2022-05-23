DGS başvuruları ne zaman bitiyor 2022? DGS başvuruları ne zaman sona erecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre, 2022 Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz tarihinde yapılacak. ÖSYM tarafından yapılacak Dikey Geçiş Sınavı'na (2022-DGS) başvurular sona ererken, sınava ilişkin araştırmalar da hız kazandı.

2022 DGS başvurusu ne zaman bitecek?

DGS başvuruları nasıl yapılır sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 13 Mayıs tarihinde ÖSYM üzerinden alınmaya başlanan DGS başvurularının ne zaman sona ereceği adaylar tarafından araştırılıyor. 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimi göre DGS başvuruları sona eriyor. 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

DGS başvurusu nasıl yapılır?

DGS başvuruları ais. ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek. Sistemde fotoğraflarının geçerlilik süresi dolmayan tüm adaylar işlemlerini online ortam üzerinden gerçekleştirebilecek. Geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek

2022 DGS başvuru ücreti ne kadar, DGS ücretleri hangi bankaya yaacak?

DGS başvuru ücreti 190 TL olarak belirlendi. Sınav ücretini aşağıdaki bankalar aracılığıyla yapılabilecek:

* Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* İş Bankası'nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

* Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecek.

DGS sınav süresi ne kadar?

DGS sınavı Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylara cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.

2022 DGS sonuçları ne zaman açıklancak?

2022 DGS sınav sonuçları 12 Ağustos'ta açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.