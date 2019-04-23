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DGS başvuruları ne zaman? 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyen öğrenciler 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki ÖSYM 2019 DGS sınav tarihlerini açıkladı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınav başvuruları ve DGS 2019 sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvru, DGS başvruları, dgs başvru tarihleri, DGS başvru ücreti, DGS başvrusu ne zaman, DGS başvru şartları, DGS başvru ne zaman 2019, DGS başvruları 2019 ne zaman, DGS başvrusu 2019. İşte ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika haberleri.

23 Nisan 2019 Salı 12:09
DGS başvuruları ne zaman? 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman yapılacak? 

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) iki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyen öğrenciler 2019 DGS takvimini merak ediyor. DGS 2019 sınav takvimi için gözler ÖSYM’ye çevrildi. Peki ÖSYM 2019 DGS sınav tarihlerini açıkladı mı? 2019 Dikey Geçiş Sınav başvuruları ve DGS 2019 sınavı ne zaman yapılacak? DGS başvru, DGS başvruları, dgs başvru tarihleri, DGS başvru ücreti, DGS başvrusu ne zaman, DGS başvru şartları, DGS başvru ne zaman 2019, DGS başvruları 2019 ne zaman, DGS başvrusu 2019. İşte ÖSYM DGS başvuru ve sınav tarihlerine ilişkin son dakika haberleri.

2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başlıyor. 8 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları ise 25 Temmuz'da duyurulacak.

DGS’ye kimler başvurabilir?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.

DGS soruları nasıl?

DGS sınavında adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınav 180 dakika (3 saat) sürmektedir. Sınav saati, kılavuz içerisinde açıklanacak. Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 12:09
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