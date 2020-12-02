DGS başvuruları ne zaman?

2021 yılına kısa bir süre kala DGS'nin başvuru süreci ve sınav tarihi ile ilgili detaylar merak edilenler arasında yer aldı. Söz konusu sınavın yılda tek kez yapılan oturumuna katılacak adaylar, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini araştırıyor. İşte, konuya dair detaylar…

2021 DGS ne zaman yapılacak?

Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2021 yılı için henüz net bir tarih bilgisi verilmedi. 2020 yılında DGS 9 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.

Bu kapsamda 2021 DGS oturumunun da ağustos ayı içinde yapılacağı öngörülüyor.

Konuyla alakalı ÖSYM'den bir duyuru geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.