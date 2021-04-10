DGS başvuruları başladı mı? DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler, 2021 DGS sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. DGS başvuruları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs tarihinde alınmaya başlayacak. 10 gün devam edecek olan DGS başvuru süreci, 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da sona erecek.

DGS 2021 ertelendi mi?

2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurusunu gerçekleştiren ve ödemelerini yapan adaylar sınava girebilecek. Söz konusu sınavın ardından istedikleri puanı alan adaylar için tercih süreci başlayacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar, üniversite öğrenimlerine lisans seviyesinde başlayacaklar.

DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

Söz konusu sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte DGS sürecine ilişkin tüm detaylar belli olacak.