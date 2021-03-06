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Eğitim DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?
Eğitim

DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı için hazırlıklara başlayan öğrenciler, söz konusu sınav için başvuruların ne zaman alınmaya başlayacağını merak ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde söz konusu tarih bilgileri paylaşıldı. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrencilerin gireceği Dikey Geçiş Sınavına ilişkin detaylar araştırılıyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-06 23:28:00 -
DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre sınavların başvuruları için geri sayım başladı. Yükseköğrenimini lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler, başvuru tarihlerini merak ediyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS sınavına girecekler. Bunun üzerine birçok öğrenci, 2021 yılında yapılacak olan DGS sınavının başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

DGS başvuruları başladı mı? DGS geç başvuru tarihi ne zaman?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrencilerin girdiği DGS'nin 2021 yılı takvimi belli oldu.

Yayımlanan takvime göre DGS başvuruları 21-31 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak netleşti.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde yapılacak.

Söz konusu sınavın sonuçları ise 12 Ağustos tarihinde açıklanması bekleniyor.

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