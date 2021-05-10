DGS başvuruları 2021 başladı mı? ÖSYM 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav tarihi

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru tarihi merak ediliyor. İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihini araştırıyor. Peki ÖSYM 2021 DGS takvimini açıkladı mı? İşte DGS 2021 sürecine ilişkin detaylar.

DGS başvuru tarihi ne zaman?

2021 DGS başvurusu başladı mı? DGS'ye başvurular en zaman başlayacak? Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler 2021 DGS başvuru tarihlerinin başlamasını bekliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yılın başında paylaşılan 2021 Sınav Takvimine göre 21 Mayıs'ta başlayacak başvurular 10 gün devam edecek. 31 Mayıs 2021 saat 23.59'da tamamlanacak başvuru sürecinin sonrasında ise sınav bekleyişi başlayacak.

2021 DGS sıınavı ne zaman?

DGS 2021 ne zaman yapılacak? DGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021 DGS bu yıl 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvuru yapan ve ödemelerini tamamlayan adaylar sınava katılabilecek. Bu sınavdan istediği puanı alan adaylar için daha sonra tercih süreci başlayacak ve bu tercihlerde yerleştirilen adaylar eğitimlerine üniversitelerin lisans bölümlerinde devam edecek. Sınav için başvuru ücretinin ne kadar olacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Başvuru süreci ile birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzunda DGS sürecine dair tüm ayrıntılar adaylarla paylaşılmış olacak.

DGS nedir? DGS’ye kimler gerer?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS),2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ÖSYM tarafından her sene Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmaktadır.

DGS sınav süresi ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavının (DGS) soru sayıları ise 60 sayısal 60 sözel olmak üzere toplamda 120 sorudur. Dikey Geçiş Sınavının (DGS) süresi 140 dakika olarak belirlenmiştir. Her iki bölüm içinde 10'ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.