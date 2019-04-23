2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, 26 Nisan 2019 tarihinde başlıyor. 8 Mayıs 2019 tarihinde sona eriyor. DGS geç başvuru tarihi ise 21 Mayıs 2019. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları ise 25 Temmuz'da duyurulacak. Peki 2019 DGS başvuruları ne zaman yapılacak? DGS başvuru ücreti 2019 DGS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite eğitimine lisans üzerinden devam etmek isteyen öğrencilerin girmek zorunda oldukları 2019 DGS sınavı başvuru tarihleri ve sınavın ne zaman yapılacağını merak eden binlerce öğrenci konuyla ilgili detayları araştırıyorlar. DGS yani dikey geçiş sınavı ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan bir sınavdır.

DGS başvuru ücreti ne kadar?

2019 DGS başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için başvuru ücreti de net olarak belli olmadı. 2018 yılında DGS başvuru üceti 100 TL olarak belirlenmişti. Buna göre, 2019 yılında da aynı ücretin uygulanacağı tahmin ediliyor. Net ücretin ne kadar olduğunu öğrenmek için 2019 DGS kılavuzunu beklemekte fayda var.

DGS başvuru ücretleri hangi bankalara yatırılacak?

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC' den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet ban kacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)