DGS başvuru ne zaman bitecek, 2022 DGS başvuruları ne zaman sona erecek?

2022 DGS sınav başvurusu ne zaman yapılacak? sorusu binlerce öğrenci tarafından bir hayli sorgulanıyor. Binlerce öğrenci iki yıllık üniversite öğreniminin ardından 4 yıllık eğitime tamamlamak amaçlı DGS sınavına girmeye hazırlanıyor. Peki, ÖSYM DGS sınav takvimini açıkladı. 13 Mayıs’ta DGS başvurusunu başlatan ÖSYM’den 2022 DGS başvuru kılavuzuna ilişkin açıklama geldi. Peki DGS 2022 başvurusu ne zaman yapılacak? 2022 DGS başvuruları ne zaman bitecek, sona erecek? İŞte detaylar.

Ön lisans mezunlarının girebileceği ve 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapabilmeyi sağlayan, ÖSYM tarafından düzenlenen DGS 2022 sınavı başvuru tarihleri adayar tarafından merak ediliyordu. ÖSYM2022 DGS başvuru kılavuzunu yayınlamasıyla birlikte 2022 DGS takvimi de netleşti.

DGS 2022 sınavı ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre, 2022 Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz tarihinde yapılacak. 2022 DGS başvuruları 13 Mayıs – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün de Twitter hesabından açıklama yaptı.

Aygün açıklamasında, "3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu https://osym.gov.tr sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

2022 DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuru ücreti 2022 yılı için 190 lira olarak belirlendi.

DGS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS 2022 sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak. DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor.