Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler Dikey Geçiş Sınavına hazırlanıyor. 2022 DGS’ye girecek olanlar, YKS hakkında alınan kararın ardından kendilerine yönelik bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor.

DGS baraj puanı kaldırıldı mı? DGS 0,5 kuralı kalktı mı 2022?

2022 yılında DGS, 3 Temmuz Pazar günü yapılacak. Sonuçlar ise 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ise 12-23 Mayıs tarihlerinde yapabilecek. Adaylar ise DGS’de bir değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Bu sebeple sık sık ‘DGS baraj puanı kalktı mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor. DGS’de baraj puan uygulaması bulunmuyor.

DGS'de baraj değil ama ham puan uygulaması bulunuyor. DGS’de öğrenciler sözel, sayısal ya da eşit ağırlık alanlarında aldıkları puanlara göre tercihlerde bulunuyor. Sözel öğrencisinin sayısaldan, sayısal öğrencisinin ise sözelden en az 0,5 ham puan alması gerekiyordu. Bu kural 2021 yılı itibariyle değiştirildi. 2021 DGS’den itibaren öğrencilerin her iki testten 1 ham puan alması gerekiyor. Sözel öğrencisi sayısaldan, sayısalcı sözelden 1 ham puan almazsa DGS puanı hesaplanmıyor.