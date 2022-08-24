Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 11 Ağustos’ta ilan edildi. Merakla beklenen tercih süreci ise 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Adayların bir bölümü ise AÖF DGS bölümlerini puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF dikey geçiş bölümleri hangileri?

DGS AÖF bölümleri taban puan kontenjanları 2022

2021 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 450 450 0 252,25552 330,30151

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 4000 3566 434 162,86215 314,68639

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 2500 2277 223 163,48830 298,42006

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 5000 5000 0 201,52806 328,09899

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 2000 0 181,67289 291,54045

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 9000 8757 243 161,56355 348,08759

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 3500 2739 761 164,04108 292,25646

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 0 226,59911 324,57801

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 2000 1587 413 163,94015 308,10971

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 2500 2037 463 168,53094 303,68304

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 3500 3332 168 163,25512 322,22931

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 4000 3262 738 165,66703 293,66318

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 8000 8000 0 189,83146 320,73747

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 3000 3000 0 169,39556 299,54718