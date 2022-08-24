DGS AÖF bölümleri taban puan kontenjanları 2022
DGS tercih işlemleri başladı. Tercih işlemleri yapmak isteyenler ise taban puan, kontenjanları araştırmaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerine geçiş yapmak isteyenler 'DGS AÖF bölümleri puanları' konusunu araştırıyor.
Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz’da gerçekleştirildi. Sonuçlar ise 11 Ağustos’ta ilan edildi. Merakla beklenen tercih süreci ise 24 Ağustos Çarşamba günü başladı. Adayların bir bölümü ise AÖF DGS bölümlerini puanları ve kontenjanlarını araştırmaya başladı. Peki, AÖF dikey geçiş bölümleri hangileri?
DGS AÖF bölümleri taban puan kontenjanları 2022
2021 DGS yerleştirme sonuçlarına ilişkin en küçük ve en büyük puanlar
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 450 450 0 252,25552 330,30151
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 4000 3566 434 162,86215 314,68639
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği (Açıköğretim) EA 2500 2277 223 163,48830 298,42006
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 5000 5000 0 201,52806 328,09899
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sosyoloji (Açıköğretim) EA 2000 2000 0 181,67289 291,54045
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) EA 9000 8757 243 161,56355 348,08759
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 3500 2739 761 164,04108 292,25646
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 4000 4000 0 226,59911 324,57801
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi İktisat (Açıköğretim) EA 2000 1587 413 163,94015 308,10971
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 2500 2037 463 168,53094 303,68304
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 3500 3332 168 163,25512 322,22931
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Maliye (Açıköğretim) EA 4000 3262 738 165,66703 293,66318
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 8000 8000 0 189,83146 320,73747
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 3000 3000 0 169,39556 299,54718