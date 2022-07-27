Dikey Geçiş Sınavı 3 Temmuz Pazar günü gerçekleşti. Sınava girenler ise sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman ayın kaçında açıklanacak?

DGS 2022 sonuçları açıklandı mı? DGS sonuçları 2022:

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 3 Temmuz Pazar günü yapıldı. Sonuçlar ise 12 Ağustos 2022’de açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Bir yandan da DGS tercihlerinin ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. DGS tercih işlemlerinin ne zaman gerçekleşeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak sonuçlar açıklandıktan birkaç gün sonra tercih işlemlerinin yapılması bekleniyor.

DSG puanı nasıl hesaplanır?

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A'da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2021-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS'de ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2022-DGS'de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2023-DGS'de ilgili ÖBP'leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.