DGS 2022 başvurusu son gün ne zaman? 2022 DGS başvuru ücreti ne kadar?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS), başvuruları hakkında ÖSYM’den açıklama geldi.

2022 DGS başvuruları ne zaman sona erecek?

ÖSYM 2022 DGS başvurularının 13 Mayıs 2022 tarihinde başyadığını duyurdu. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DSG 2022 sınavı ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı, 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15’te başlıyor.

2022 DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

DGS sınav soru sayısı kaç?

2022 DGS’de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

2022 DGS sınav başvuru ücreti ne kadar?

2022 yılında ÖSYM tarafından belirlenen DGS ücreti 190 TL olarak açıklandı. Adaylar ÖSYM’nin anlaşmalı olduğu bankalar üzerinden ya da kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresi üzerinden online olarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. ÖSYM 2022 DGS başvuru kılavuzu için tıklayın