2021 DGS sınavı ne zaman? sorusu Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezunları ile mezun olacak durumda olan öğrencilerin merak ettiği soruların başında geliyor. DGS 2021 ne zaman?

DGS 2021 ne zaman yapılacak?

İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin 2021 takvimi netleşti.

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.