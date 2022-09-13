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Medya Dezenformasyonla mücadelede bir adım da Anadolu Ajansı'ndan! Teyit editörlüğü birimi kuruldu
Medya

Dezenformasyonla mücadelede bir adım da Anadolu Ajansı'ndan! Teyit editörlüğü birimi kuruldu

Anadolu Ajansı, oluşturduğu teyit editörlüğü birimi ile yalan haber ve dezenformasyonla mücadeleye katkı sağlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 20:46:00 -
Dezenformasyonla mücadelede bir adım da Anadolu Ajansı'ndan! Teyit editörlüğü birimi kuruldu

 Yeniakit.com.tr 

1 Ekim’de TBMM’ye sunulacak kanun teklifi ile dezenformasyon artık suç haline getirilecek. Türkiye yasa için gün sayarken, dezenformasyon ve yalan haberle mücadelede bir adım da Anadolu Ajansı'ndan geldi.

Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, teyit editörlüğü birimi kurduklarını açıkladı.

Gelişmeyi, "Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu." diyerek duyuran Karagöz, hedeflerini şöyle anlattı:

Algının gerçeği örttüğü sosyal medyada dezenformasyonun ve manipülasyonun tehlikeli boyutlara ulaştığı günümüzde gerçekleri ortaya çıkarmak AA’nın en önemli vazifesi olacak.

Serdar Karagöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımına, "teyit hattı" adı verilen birimin çalışmalarının ekran görüntüsünü de ekledi.

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