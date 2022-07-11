Dezenfektandan kozmetiğe! Sahte ürünlere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK) 6 aylık denetimlerinde, uygunsuz ve güvensiz olduğu belirlenen 470 kozmetik ürün için 645 bin lira para cezası kesildi. Sahte, kaçak veya taklit yaklaşık 7 bin parfüm ve deodorant imha edildi. Ayrıca ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun ve sinek kovucu gibi ürünleri piyasaya sürenlere de 752 bin 400 lira idari para cezası verildi.

İnsan sağlığını tehdit eden, teknik düzenlemeler ve mevzuata aykırı ürünlerin tespitine yönelik piyasa denetimlerini sürdüren Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun (TİTCK), 2022'nin ilk 6 aylık döneminde uygunsuzluk saptanan kozmetik ürünler ile el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabun gibi biyosidal ürünlere geçit vermedi. Bu kapsamda Ocak-Haziran 2022'de toplam 679 kozmetik ürün denetlenirken, 463 ürünün teknik düzenlemeye aykırı, 7 ürünün de güvensiz olduğu belirlendi. Bu ürünleri piyasaya sürenlere toplam 645 bin lira para cezası uygulandı.

Ayrıca mahkemeler, savcılıklar, emniyet, kolluk kuvvetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulaşan ve yapılan incelemeler neticesinde, üreticisi belli olmayan, sahte, kaçak, taklit olduğu saptanan 6 bin 826 adet parfüm ve deodorant 5324 sayılı Kozmetik Kanunu kapsamında güvensiz ürün kapsamına alınarak imha edildi.

RUHSATSIZ EL DEZENFEKTANLARINA YÖNELİK DENETİMLER

TİTCK'nin el dezenfektanı, antibakteriyel sıvı sabunlar ve sinek kovucular gibi biyosidal ürünler için aynı dönemdeki denetimleri ise Kovid-19 salgını döneminde risk analizi yapılarak özellikle ruhsatsız ürünlerin tespitine yönelik planlandı.

Bu kapsamda, toplam 44 ürün denetlendi, 27'sinin ruhsatsız ve teknik düzenlemeye aykırı olduğu belirlendi. Ürünler için geri çekme ve imha işlemleri yapılırken, bu ürünleri üretenlere de toplam 752 bin 400 lira idari para cezası verildi.

Uzmanlar, orijinal ürünleri alırken bile ürünün markasına, alındığı yere, nasıl tüketildiği ve hatta konulduğu kabın bile oldukça önemli olduğu vurgusunu yaparken artan kozmetik tüketimi ve kaliteli ürünlerin pahalıya satılması, merdiven altı üretiminin de artmasına neden oluyor. İnternette, pazarlarda ucuz eşya mağazalarında kolayca satılan bu ürünler sağlık için büyük tehdit oluşturuyor.