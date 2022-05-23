Devrim Muhafızları komutanına suikast!
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir albayın öldürüldüğü bildirildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı bir albayın öldürüldüğü bildirildi.
Pazar günü saat 16.00 sularında evinden çıkan Albay Hasan Seyyad Hudayari'nin aracı, kimliği belirsiz şahıslarca İran'ın başkenti Tahran'da hedef alındı.
Motosikletli saldırganların, Hudayari'nin aracına yaklaştığı ve üzerine beş el ateş ettiği ifade ediliyor.
Yerel kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Hudayari Irak ve Suriye'de Şii milislerle yakından çalışan bir komutandı.
İran, olayı bir "terör saldırısı" olarak niteledi.
İranlı kaynaklar, İran'ın saldırının ardından İsrail istihbarat servisine bağlı bir kişiyi gözaltına aldığını iddia etti.
Olaya ilişkin soruşturmalar sürüyor.