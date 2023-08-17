  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti
Yerel

Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-08-17 07:35:00 -
Devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş, hayatını kaybetti.

 Bursa’nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş, hayatını kaybetti.

Olay, Şahinyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman işçiliğinde tomruk çektiği sırada kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan Ömer Derviş (59) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan adam kurtarılamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23