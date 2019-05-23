Devrilen traktörün altında kalan genç öldü Şanlıurfa'da ailesine ait plakası öğrenilemeyen traktör ile araziyi dolaşırken, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan 17 yaşındaki genç, feci şekilde can verdi.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan İsmail Bala (17), yaşamını yitirdi.



Kaza, dün akşam saatlerinde Arıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte tarlaya giden İsmail Bala, ailesine ait plakası öğrenilemeyen traktör ile araziyi dolaşmaya başladı. Bala, bir süre sonra kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ağır yaralı olarak traktörün altında çıkardığı Bala, otomobille hastaneye kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine karşın İsmail Bala, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Bala'nın cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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