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Yerel Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi
Yerel

Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde odun yüklü traktörün römorkunun devrilmesi sonucu altında kalan 2 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-15 02:29:00 -
Devrilen traktörün altında kalan 2 kişi yaşamını yitirdi

Kaza ilçeye bağlı Kuzyaka köyünde meydana geldi. Tarlada çalışma yaptıktan sonra kestikleri odunlarla birlikte köye geri dönen Hasan Kalay (75) yönetimindeki 78 EA 446 plakalı traktörün akis kesmesi sonrası ön tekerin kopmasıyla birlikte odun yüklü römork devrildi. Kazada, sürücü Kalay ile yanında bulunan yeğeni Feride Aydemir (47) devrilen römorkun altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Bu sırada römork üzerinde bulunan Melik Aydemir (16) ile Cevdet Kalay (48) kendilerini atarak kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı Aydemir, Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Kalay ise Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hasan Kalay ve Feride Aydemir'in cenazeleri, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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