  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti MYK'da konuşuldu! Kritik oy oranı sunumu

Rusya, Kazakistan'da o taktiği özel olarak kullanıyor

Kılıçdaroğlu'na yandaş Fatih Altaylı bile dayanamadı! 6 saniye boyunca...

Atatürkçü teyze CHP’yi bombaladı: CHP olmuş HDP/PKK, Türkiye'yi seven AK Parti'ye oy verir!

Yeniçağ yazarından hokkabazlık! Milletin seçtiği meşru hükümeti bakın ne ile kıyasladı!

Küresel ısınma diye ortalığı ayağa kaldırdılar! Sera gazı emisyonları 2021'de yüzde 6,2 arttı

Güney Afrika'da sel felaketi! 10 kişi öldü

Sokak köpekleri ağıllara dadandı, onlarca koyun telef oldu! "Koyunların ne işi vardı orada"

Barış Yarkadaş köşesinde döküldü! Adam kendine muhalif,,, Kılıçdaroğlu basına kapalı toplantıda bakın ne demiş!

Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi Dr. Cihad Kısa'yı neden koruyor?
Yerel Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü böyle kurtarıldı
Yerel

Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü böyle kurtarıldı

Erzincan'da saman yüklü tır devrildi. Araçta sıkışan sürücü ekiplerin çalışması sonucu çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 09:23:00 -
Devrilen tırda sıkışarak yaralanan sürücü böyle kurtarıldı

Kaza, merkeze bağlı Ergan Köyü yakınlarında meydana geldi. İsmet Akalın (47) idaresindeki 63 EM 621 plakalı saman yüklü tır, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Araçta sıkışan sürücü İsmet Akalın'ın kurtarılması için vatandaşlar jandarma ve AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İHA

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay