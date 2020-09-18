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Aktüel Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti
Aktüel

Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:24:37 -
Devrilen dorsenin altında sıkışan operatör hayatını kaybetti

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde devrilen tır dorsesinin altında sıkışan iş makinesi operatörü yaşamını yitirdi.

Kazdağları'nda menfez çalışması yapmak üzere Çan'dan, Bayramiç'e bağlı Serhat köyüne ekskavatör taşıyan 67 TT 537 plakalı tırın lastiği köy yakınlarında patladı.

Kimliği açıklanmayan tır şoförü, üzerindeki ekskavatör nedeniyle ağırlaşan aracının lastiğini değiştirmek istedi ancak başaramadı.

Bunun üzerine ekskavatörün tırdan indirilmesi için operatör Recep Poyraz (45) harekete geçti.

Ekskavatörü indirmeye uğraşan Poyraz, aracın kaymaya başlamasıyla aşağıya atlamak istedi. Ekskavatörden atlayan Poyraz, aynı anda yan yatarak devrilen dorsenin altında sıkıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, burada yaptığı incelemede, Recep Poyraz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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