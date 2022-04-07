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Dünya Devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı
Dünya

Devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı

Burkina Faso'da 24 Ocak'taki darbeyle devrilen ve o tarihten bu yana asker tarafından tutulan eski Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 05:17:00 -
Devrik lider Kabore 4 ay sonra serbest bırakıldı

Hükûmetten yapılan yazılı açıklamada, kendisiyle yaklaşık 3 haftadır yapılan görüşmeler sonucu Kabore'nin serbest bırakıldığı ve 6 Nisan itibarıyla başkent Vagadugu'daki şahsi konutuna geçtiği duyuruldu.

Başta Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) olmak üzere birçok kurum ve sivil toplum örgütü, geçiş hükûmetinden Kabore'nin bir an evvel serbest bırakılmasını talep ediyordu.

Kabore, 24 Ocak'taki darbenin ardından özel güvenlikli bir konutta tutuluyordu.

Burkina Faso'da 24 Ocak'ta darbe yapan Yarbay Paul-Henri Damiba, 2 Mart'ta geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak atanmış, 3 Mart'ta da Başbakanlık görevine Albert Ouedraogo getirilmişti.

Ouedraogo, 3 yıl görev yapması planlanan 25 üyeli geçiş hükûmetini 6 Mart'ta kurmuştu.

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