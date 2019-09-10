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Devrek’in yeni kaymakamı görevine başladı

Devrek Kaymakamlığına atanan Ağrı’nın Patnos İlçesi Kaymakamı Ümit Altay görevine başladı.

10 Eylül 2019 Salı 15:19
Devrek’in yeni kaymakamı görevine başladı

Devrek Kaymakamlığına atanan Ağrı’nın Patnos İlçesi Kaymakamı Ümit Altay görevine başladı.


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaklaşık iki aydan bu yana vekaletle görev yapan Nurettin Yavuz’un yerine Ağrı’nın Patnos İlçesi Kaymakamı Ümit Altay Devrek Kaymakam Vekili olarak görevine başladı.


2019 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Ağrı’nın Patnos ilçesinde görev yapan Kaymakam Ümit Altay Devrek Kaymakam Vekili olarak görevine başladı. 1983 yılında Çanakkale’nin Ezine ilçesinde doğan Altay ilk ve orta öğrenimini Çanakkale’de tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslar arası İlişkiler bölümüne girdi. 2002 yılında mezun olan Ümit Altay, 2004 yılına kadar özel sektörde çalıştıktan sonra bu tarihte İçişleri Bakanlı tarafından İl Planlama Uzman Yardımcısı Olarak Bursa Valiliği emrine atandı. 2005 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı emrine naklen atanan Altay burada İçişleri Bakanlığının 2010-2014 Stratejik Planı’nı yapan ve Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama adlı kitabı yazan ekipte yer aldı.


2008 yılında Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım atan Altay, Balıkesir Gömeç’te vekil kaymakam olarak çalıştıktan sonra 1 yıl boyunca İngiltere’de University of Reading’te akademik çalışmalarda bulundu. 95. Dönem Kaymakamlık Kursunu başarıyla bitiren Ümit Altay, asaleten Sarıyahşi Kaymakamlığına atandı. Evli olan Altay iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:19
  1. doğa

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