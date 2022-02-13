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Yerel Devraldığı otoparktan 25 otomobil çaldı
Yerel

Devraldığı otoparktan 25 otomobil çaldı

Samsun'da şaşkınlık yaratan bir hırsızlık yaşandı. Yediemin otoparkındaki 25 araç çekicilerle çalındı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 07:14:00 -
Devraldığı otoparktan 25 otomobil çaldı

Samsun'un Alaçam ilçesindeki bu otopark geçtiğimiz günlerde devredildi. İddiaya göre otoparkı devralan kişi, 5 Şubat'ta gece saatlerinde kiraladığı 20 ayrı çekiciyle otoparkta bulan 25 aracı çeşitli yerlere taşıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler Sinop'ta yakaladıkları işletmeciyi ve olayla ilişiği tespit edilen 4 kişiyi daha gözaltına aldı.

Zanlı ve otoparkın önceki işletmecisi sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otoparktan çalınan araçların 2 tanesi Ankara'da bulundu, diğer araçları bulmak içinse çalışmalar sürüyor.

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