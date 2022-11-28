Devlet'ten doğalgaz yardımı: Yeni doğalgaz yardımı! Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? e-Devlet doğal gaz yardımı şartları nedir?

Başvuru yapacak olan vatandaşları e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz etmesi önem arz edecek. 5 Eylül'den itibaren devam eden doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Doğal gaz desteği başvuru ekranı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, E-devlet üzerinden başvuruları alınan doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL, doğal gaz yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Doğal gaz yardımı şartları nedir? İşte merak edilen son dakika yeni detaylar ve özel sektör çalışanlarına 1000 lira değerinde ısınma, doğalgaz ve elektrik yardımı haberimiz...

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARINA 1000 TL'LİK YARDIM | Özel sektör çalışanlarının heycanla beklediği düzenleme Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğal gaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak.

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz tüketim desteği ücretlerinde de artış yapılarak tutarlar 900 TL ile 2500 TL arasında belirlendi.

Devlet'ten doğalgaz yardımı: Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği iki dönemlik olarak belirlendi ve yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu

Başvuru yapacak olan vatandaşları e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz etmesi önem arz edecek.

Doğalgaz yardımı başvuru e-Devlet

Doğalgaz fatura desteği almak isteyen vatandaşların E-devlet üzerinden başvuru yapmaları mümkündür. Başvuru yapmak için https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti Tıklayın.

Yeni doğalgaz yardımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli.

DOĞALGAZ DESTEĞ BAŞVURU ŞARTLARI

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi

Yeni doğalgaz yardımı detayları...

BİN LİRA ISINMA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ KİMLERE VERİLECEK?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca hazırlanan taslağın Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla, özel sektör çalışanlarına yapılan ve bin lirayı aşmayan ısınma yardımlarının gelir vergisinden muaf tutulmasına karar verildi. 9 Kasım 2022 itibarıyla uygulamaya konan düzenlemeye göre, mevcut ücrette bir artış olmaksızın bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak.

Özel sektör çalışanları için yapılan düzenlemeye göre hazine, asgari ücretlinin ve çalışanların maaşlarından kesilen 178,4 TL gelir vergisi ile SGK priminden kesilen 454,6 TL'den vazgeçiyor. 633 TL'lik bu rakam, çalışanın maaşına eklenebilecek. Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.

MEVCUT ÜCRETE İLAVE OLMAK ZORUNDA

Ancak Gelir İdaresi'nce dün yayınlanan taslağa göre elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere yapılan bin liraya kadar ödemelerin çalışana mevcut ücretine ilave olarak yapılması gerekiyor. Mevcut ücret, mesai, prim ve sosyal yardım gibi ödemelerinin bir kısmının elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma gideri karşılığı olarak gösterilerek bu istisnadan yararlanılması mümkün olmayacak. Ayrıca ısınma yardımında faturanın gösterilmesine de gerek kalmayacak.

Bir çalışan aylık brüt 10 bin lira ücret geliri ve 1.000 lira da sosyal yardım ödemesi olmak üzere 11 bin lira ücret geliri elde ediyorsa işveren, çalışana elektrik, doğalgaz giderleri için ücretine ilave olarak 1.000 lira tutarında bir ödeme yapmaya başladığı an, ilave yapılan 1.000 lira tutarındaki ödemenin tamamı istisna kapsamında olacak. İşverenin ilave bir ödeme yapmadan çalışana yaptığı sosyal yardım ödemesi için, elektrik, doğalgaz giderlerine karşılık olarak yapıldığını ileri sürerek bu tutarın gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün olmayacak.

BİN LİRA ISINMA, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

İstisna 9 Kasım 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak ödemeler için geçerli. Yani çalışanlar, 9 Kasım'dan sonra aldıkları ücrette 1000 TL'lik ısınma yardımını da alabilirler.

Ayrıca, işverenler, çalışanlara daha önce vergi ve SGK primi ödeyerek yaptıkları bu ödemelerin aylık 1.000 TL'ye kadar olan kısmı için artık vergi ve SGK primi ödemeyecek, yani işveren bu kadar parayı, yani 1000 TL'yi 2023 yılı haziran ayına kadar işçinin maaşına ekleyebilecek.