Devletler de işin içine girdi... Rusya ve İran'dan ortak kripto para hamlesi!

Rusya Kripto Endüstrisi ve Blockchain Birliği İcra Direktörü Aleksandr Brajnikov, Rus Vedomosti gazetesine demecinde İran Merkez Bankası’nın Rusya ile birlikte dış ticaret ile ilgili hesaplarda dolar, ruble ve İran riyali yerine ödeme aracı olarak kabul edilebilecek, İran bölgesine ait belirli bir kripto para oluşturma olasılığını değerlendirdiğini söyledi.

Kripto paranın altınla destekleneceği, yani stabil kripto paranın (stablecoin) söz konusu olduğu bilgisini veren Brajnikov, kripto endüstrisi açısından daha ilerici bir ülke olduğu için İran ile böyle bir para birimini oluşturmanın uygun olduğunu ifade etti.

Bu yıl Astrahan'daki münhasır ekonomik bölgenin İran'dan kargo kabul etmeye başlayacağını hatırlatan Brajnikov, yeni kripto paranın da bu altyapı üzerinde kullanıma girmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Bilgi Politikası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Komitesi Üyesi Anton Tkaçev de yeni kripto para ile ilgili görüşmelerin yapıldığını doğruladı, ancak konu ile ilgili devlet düzeyinde aktif görüşmelerin Rusya’da kripto paralarla ilgili regülasyon tamamlandıktan sonra başlayacağını aktardı.

Stabil kripto para, fiyatı bir kripto para birimine, itibari paraya (devletler tarafından sağlanan ‘klasik’ para) veya borsada işlem gören (kıymetli veya endüstriyel metaller gibi) emtialara sabitlenmek üzere tasarlanan kripto para birimidir. Sabit kripto paralar genelde bir varlığın büyümesinden kazanç elde etmek amacıyla yatırım stratejisi için değil, sayısal hesaplamalar için kullanılır.