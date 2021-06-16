‘Devletimizin, gücü büyük projeleri yapmaya muktedir’

Uygun ve beraberindeki heyet, “Demiryolunda Emniyet Yılı” kapsamında düzenlenen eğitim programı için Ankara’dan YHT ile kente geldi. Uygun, eğitim programının açılışında yaptığı konuşmada, hızlı tren hattıyla seyahat etmenin keyfini yaşadıklarını belirterek, “Bu, şunu gösteriyor. Aslında Sivas, Türkiye’nin batısına çok hızlı bir şekilde yakınlaşmış oluyor. İki saatlik yolculukla Ankara’dan Sivas’a ulaşmak büyük bir nimet. Sivas’a ulaşmak aynı zamanda Tokat’a ulaşmak. Aşağı tarafta Malatya’ya ulaşmak. Bu anlama geliyor. Hamdolsun devletimizin, milletimizin gücü büyük projeleri yapmaya muktedir.” dedi.