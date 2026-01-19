Devlete yük olmak istemedi! Kapanan köy yollarını kendisi açtı

Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Şehir merkezinde hava sıcaklığı -22 dereceye kadar düşerken yaklaşık 500 köy ile araç ulaşımı sağlanamıyor. Şehir merkezinde 30 cm, kırsalda ise yaklaşık 1 metre olan karla mücadele çalışmaları da güçlükle yürütülüyor.

Sivas'ın Hafik İlçesine bağlı Yeniköy muhtarı Hasan Yaralı, kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekiplerini beklemedi. Kepçe operatörü olan muhtar, devlete yük olmamak için sahibi olduğu kepçesiyle köyün yolunu ve iç yolları kendi imkanları ile açtı. Muhtar azası ve köy sakinlerinden İbrahim Çolak, muhtara özverisinden dolayı teşekkür etti.