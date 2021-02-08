Devlete devredilmesi beklenen CHP yönetimindeki İş Bankası'ndan rekor kâr!

İslam dünyasından gönderilen Hilafet paralarıyla kurulan Türkiye İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre; banka, 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2019 yılsonuna göre yüzde 26,9 oranında artırarak 593,9 milyar TL’ye yükseltti.

Yılsonu itibarıyla 6,8 milyar TL düzeyinde net kar elde eden ve dönem sonu itibarıyla sermaye yeterlilik oranı yüzde 18,7 seviyesinde gerçekleşen İş Bankası’nın özkaynak büyüklüğü ise 67,8 milyar TL düzeyinde oluştu.

Devlete devredilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hukuka aykırı durumu nedeniyle talimat vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti’nin son Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin Hazine’ye devri gündeme gelmişti.

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yapmıştı. Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin” talimatını vermişti.

Geçmişte ne olmuştu?

1953'te Demokrat Parti iktidarı da İş Bankası hisselerini "kamulaştırdı." Adnan Menderes hükümeti döneminde çıkarılan yasayla CHP'nin mallarına el konulurken, İş Bankası hisseleri de Hazine'ye devredildi. Yasa 10 yıl sonra, darbenin ardından 1963'te Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi, hisseler CHP'ye geri döndü.

Hisseler ikinci kez ise 12 Eylül 1980'deki askeri darbe sonrası Hazine'ye geçti. Darbenin ardından tüm siyasi partiler gibi CHP de kapatıldı. Partinin tüm malvarlıkları gibi, İş Bankası hisseleri de Hazine'ye devredildi. Sivil siyasete dönülmesinin ardından CHP'nin de yeniden açılmasıyla, AYM'ye yapılan başvuru doğrultusunda hisseler CHP'ye iade edildi.