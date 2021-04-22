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Ekonomi Devlete Bitcoin çağrısı
Ekonomi

Devlete Bitcoin çağrısı

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, devlete Bitcoin konusunda halkı yeterince bilgilendirmesi yönünde çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 12:56:00 -

Kripto para borsalarından Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Güvencesi olmayan kripto paraların Türkiye’de dolandırılma aleti haline gelmesinin ardından devlete önemli bir çağrı yapıldı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, kripto para sorunu masaya yatırıldı.

Bir üretim ve emek olmadan para kazanmanın olamayacağını vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, “Tabi bu noktada devlette de bir kusur bulmamız lazım. Yeterince açıklama yapılmıyor. Devletin bir garantisi var mıdır yok mudur, maalesef tam olarak yapmıyor devlet.” dedi.

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