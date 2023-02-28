'Devlet yoktu' diyenlerin maskesini düşüren görüntüler

Türkiye 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin acısını yaşıyor. 9 saat arayla meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 45 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti.

10 ilimizde binlerce binanın yıkımına neden olan depremlerde devlet tüm imkanlarını seferber etti.

Depremlerin ilk gününden itibaren enkaz altında yaşam mücadelesi veren vatandaşlarımıza ve onları kurtarmak için gece gündüz demeden çalışan kurtarma ekiplerine saygı göstermeyen muhalefet koltuk derdine düşerek en kirli bir şekilde siyaset yaptı.

Muhalefet ve beslediği troller ise; 'devlet yok' yalanıyla hükümete saldırdı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla eşlik ettiği Murat Alan'ın sunumuyla Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programında 'devlet yok' yalanını ortaya atanların maskesini düşüren görüntüler yayınlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yürek yakan görüntülerde ilk depremin ardından bölgeye giden polis, ambulans ve itfaiye araçlarının ikinci deprem sonrası enkaz altında kaldığı görülüyor.

Görüntülerle ilgili değerlendirme yapan Karahasanoğlu, "Bu noktada herkes aklı selimle hareket etsin. Siyaseti boşverin. CHP'lisi de ölüyor, AK Partilisi de ölüyor. Doğruyu söyleyelim yalandan uzak duralım" dedi.