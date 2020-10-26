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Aktüel Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi "Annemin Son Çığlıkları" oyunuyla perdesini yeniden açacak
Aktüel

Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi "Annemin Son Çığlıkları" oyunuyla perdesini yeniden açacak

Salgın tedbirleri kapsamında ara verilen oyunlar tedbirler eşliğinde yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:19:54 -
Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi "Annemin Son Çığlıkları" oyunuyla perdesini yeniden açacak

EDİRNE (AA) - Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi salgın tedbirleri kapsamında kapattığı perdesini gelecek hafta yeniden açacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u pandemi olarak kabul etmesi sonrası sanatçı, sanatsever ve toplum sağlığını korumak adına kültür-sanat etkinliklerine ara vermişti.

Fiziki mesafenin korunması amacıyla sınırlı sayıda bilet satışı ve tedbirler eşliğinde tiyatro oyunlarının yeniden sahnelenmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 3 Kasım Salı günü "Annemin Son Çığlıkları" oyunu, Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesinde izleyici karşısında olacak.

Bir kadının, alzaymır olan annesi ile yaşadığı son günleri konu alan Julie Jensen'in yazdığı oyun, Bengisu Gürbüzer Doğru rejisörlüğünde sahnelenecek.

İzmir Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı "Annemin Son Çığlıkları" Edirne Sahnesi'nde 3,4,5 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de izlenebilecek.








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