“Devlet tefsiri”yle haramı helal, helali haram yapacaklar

Münübe Yılmaz

“Ilımlı İslam’ı yansıtacak ve aşırılığa karşı mücadele edecek” yeni bir Kur'an tefsiri hazırlatmak için girişimlere başlayan Mısır’ın darbeci devlet başkanı Sisi’ye ülke içinden tepkiler yükseliyor… Mısırlı gazeteci-yazar Kutub el-Arabi, söz konusu tefsire karşı çıkılması gerektiğini belirterek, “Bu tefsirin hazırlanmasını isteyenler akademisyenler ve ilahiyatçılar değil, politikacılar. Kur’an-ı Kerim’in, siyasetçilerin amacına hizmet etmek için manipüle edilmesi kesinlikle kabul edilemez” dedi.

“Haramı helal, helali de haram yapma niyetindeler”

Arabi21 web sitesinde yer alan yazısında, “Birilerini tatmin etmek maksadıyla böyle bir girişim başlatılması akıl alır gibi değil. Kur’an âyetlerinin Sisi’nin kirli politikalarını veya toplumdaki kokuşmuşluğu gizlemek için kullanılmasına hiç kimse rıza göstermemeli” ifadelerini kullanan el-Arabi, “Bu tefsir, Sisi ve medyanın bahsettiği ‘yeni devlet’ yalanlarıyla son derece uyumlu. Arzuladıkları şey, dinde reform. Bu Kur’an tefsirini çıkararak, haramı helal, helali de haram yapma niyetindeler. İçki, eşcinsellik, toplumsal adaletsizlik, siyasi baskı, ekonomik yağmayı helal; zalime isyanı, inkarcılara karşı çıkmayı ve hayra daveti ise haram kılmak istiyorlar” görüşlerini kaydetti.

Sisi hükümetinin emirlerine hizmet ediyor

Söz konusu tefsirin “devlet tefsiri” olduğunu, yani Sisi hükümetinin emirlerine hizmet ettiğini ifade eden Kutub el-Arabi, “Özellikle İsrail’le ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet’i tek bir din altında birleştirmek amacıyla ‘İbrahimî din’ kavramını güçlendiren bu tefsir için çalışanlar, Kur’an âyetlerinin yeni din ve yeni uluslararası düzen ile uyumlu yorumlarını sunma fırsatını müşahede edebilirler” diye yazdı.