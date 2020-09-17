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Aktüel Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
Aktüel

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Adana Valisi Süleyman Elban: - "Topraklarımız kıymetini, verdiğimiz binlerce şehidimizin kanından ve gazilerimizin alın terinden alıyor. Maalesef, ülkemiz düşmanların göz diktiği bir coğrafyada. Bu sebeple daima mücadelemizi sürdürüyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 18:51:00 -
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ADANA (AA) - Adana'da 25 şehit yakını ve gaziye, törenle "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" verildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı Toplantı Salonu'ndaki törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Şehit ve gazilerin öz geçmişlerinin okunduğu törende konuşan Adana Valisi Süleyman Elban, çok onurlu bir vazifeyi ifa etmek üzere toplandıklarını söyledi.

Tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Elban, "Topraklarımız kıymetini, verdiğimiz binlerce şehidimizin kanından ve gazilerimizin alın terinden alıyor. Maalesef ülkemiz düşmanların göz diktiği bir coğrafyada. Bu sebeple daima mücadelemizi sürdürüyoruz. Her şehit haberinde bu şehidimizin son şehidimiz olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'de bu vatanı korumak uğruna gözünü dahi kırpmadan canını feda etmeye hazır 83 milyon olduğunu dile getiren Elban, "Allah’a hamdolsun ki vatanına bağlı, 83 milyonluk asil ve fedakar bir milletimiz var." dedi.

Elban daha sonra 25 şehit yakını ve gaziye, "Devlet Övünç Madalyası ve Beratı"nı verdi.



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