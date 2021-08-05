Türkiye’nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) yaptıkları ortak açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede imkanlar ölçüsünde devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Ortak açıklama yaptılar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu, TOBB ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği, orman yangınlarına ilişkin ortak açıklama yayımladı. Orman yangınları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, mağdur olanlara geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yangınları söndürmek için gece gündüz canla başla mücadele eden tüm ekiplere ve vatandaşlara minnetlerimizi sunuyoruz. Ülkemiz, her zaman olduğu gibi ‘devlet-millet el ele’ bu zorluğun da üstesinden gelecek güç, kabiliyet ve imkanlara sahiptir. Ülkemizin bu yangın felaketine en yakın zamanda son vermeyi başarıp, hızlı bir restorasyon sürecini ortaya koyacağına ve devlet-millet dayanışması ile bütün yaraları saracağına inanıyoruz.

‘Gölge’ uyarısı

Bu zor günlerde, devletimizin mücadelesine gölge düşürecek hususlardan kaçınarak, mücadele gücünü artıran birlik, beraberlik ve dayanışmanın öne çıkarılması gereken bir gündemi yaşıyoruz. Bizler, bu mücadelede imkanlarımız ölçüsünde devletimizin ve milletimizin yanındayız.” Anadolu Ankara Turizm İşletmecileri Derneğinden (ATİD) yapılan yazılı açıklamada, turizme ilişkin önde gelen sivil toplum kuruluşlarının başkanlarının, süren orman yangınlarına ilişkin görüşleri paylaşıldı.

Daha yeşil bir gelecek için

ATİD Başkanı Birol Akman, yangınlar başlar başlamaz gerçekleştirilen fidan bağışlarını anımsattı. Söz konusu bağışların ülke insanının zor günlerde dayanışma ve yardımlaşma içerisinde olduğunu gösterdiğini ifade eden Akman, “Turizm sektöründeki kurum ve kuruluşların katkıları ve oluşturacağı bilinç de çok önemli. Bu anlamda ATİD olarak elimizden gelen her türlü yardıma hazırız, daha yeşil bir gelecek için ülkemize katkı sağlayacak her projeyi destekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

17 STK’dan 'Turizm Ormanı’

Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna da Orman Genel Müdürlüğü, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları İle Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEMVAK) ve turizm alanında örgütlenmiş 17 sivil toplum kuruluşunun ortaklığında hayata geçirilen “Turizm Ormanı” projesine destek verdiklerini aktardı. Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural turist rehberleri olarak ülkenin doğal, tarihi, kültürel zenginliklerine aşkla bağlı olduklarına işaret ederek, “Elimizden geldiğince ülkemizin doğal zenginliklerini korumak ve artırabilmek adına paydaşı da olduğumuz Turizm Ormanı projesine bütün delegelerimiz adına fidan bağışında bulunduk” ifadesini kullandı.

“Turist sayısında düşüşler olacaktır”

Türkiye Küçük Oteller Derneği (TÜRKODER) Başkanı Ertan Ustaoğlu güzel giden sezonun ortasında böyle felaketlerin meydana gelmesinin son derece moral bozucu olduğunu ve devam eden yangınların yerli ve yabancı turistleri korkuttuğunu belirtti. Ustaoğlu, “Artık sezonu düşünmeyi bıraktık. Heba olan ormanlarımıza, telef olan hayvanlarımıza, evleri ve tesisleri yanan vatandaşlarımıza çok büyük üzüntü duyuyoruz. En kısa zamanda bu felaketin bitmesini, biraz olsun yüzlerin gülmesini temenni ediyoruz” görüşünü paylaştı.