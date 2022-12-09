Devlet memuru alınacak

İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. Adaylar, başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (23 Aralık 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

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