Devlet memuru alınacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mütercim (Terüman-İngilizce), İletişim Uzmanı, Bilgisayar Mühendisi, Su Ürünleri Mühendisi, Radyo ve Televizyon Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Avukat, Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı, Tedarik Uzmanı, Psikolog, İnşaat Teknikeri olarak devlet memuru alım duyurusu yayımladı.
İlan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular, 14-23 Aralık 2022 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir. Adaylar, başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (23 Aralık 2004 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2022 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).
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