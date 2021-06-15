Devlet korumasındaki yetişmiş ataması yapıldı mı? Kamu personel alımı kura sonuçları ne zaman çekilecek?

Devlet korumasında yetişmiş kişilerin kamu atama tercihleri ne zaman yapılacak? Devlet korumasında yetişen gençler kamuda istihdam edilecek. İstihdam hakkı kazanan kişiler, tercihlerini bugün 17.00'ye kadar yapılabilecek.

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Devlet korumasında yetişmiş 890 gencin, kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreni yarın gerçekleştirilecek. Tercih kılavuzu bakanlığın internet sitesinde https://www.aile.gov.tr yayımlandı. Tercihler, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden 15 Haziran saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını söyledi. Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ettiklerine dikkat çeken Yanık, şöyle konuştu: "Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye'ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır." Tercih kılavuzu için tıklayın