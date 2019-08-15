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Devlet Hastanesine çocuk parkı

Korkuteli Devlet Hastanesine Fatma veMehmet Hoyraz isimli hayırseverler tarafından çocuk oyun parkı yapıldı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
Devlet Hastanesine çocuk parkı

Korkuteli Devlet Hastanesine Fatma veMehmet Hoyraz isimli hayırseverler tarafından çocuk oyun parkı yapıldı. Devlet Hastanesi Başhekimi Nihat Ateş “ Hastanemizin çocuk oyun parkı hastanemiz için büyük bir eksikti.Hayırseverlerimiz tarafından bu eksik giderildi. Kendilerine çok teşekkür ederiz” dedi.


Korkuteli Devlet Hastanesi Çocuk Servisinde tedavi görecek çocukların hastane ve doktor korkusunu engellemek, tedavileri boyunca eğlenceleri vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla Çocuk Oyun Parkı açıldı. Fatma ve Mehmet Hoyraz isimli vatandaşlar tarafında yaptırılan Çocuk Oyun Parkının açılışı gerçekleşti.


Açılışta konuşan Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Nihat Ateş “ Hayırseverlerimizin aracılığı hastanemizin eksiği olan çocuk oyun parkı giderildi. 1’inci Katta bulunan Çocuk Polikliniğinin yanına açılan oyun parkı ile çocuklarımızın buraya korkmadan gelmelerini ve tedavileri boyunca güzel vakit geçirmelerini amaçlıyoruz. ” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:07
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