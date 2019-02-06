Devlet hastanesinde büyük panik! Çevredekiler hemen uzaklaştırıldı
İstanbul Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yayılan gaz kokusu ekipleri harekete geçirdi.06 Şubat 2019 Çarşamba 16:39
Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti.
Laboratuvar kısmında çalışanların gaz kokusu yayıldığı yönünde ihbarı üzerine inceleme başlatan ekipler, çalışmalarını özel donanımlı araçla yaptı.
Çvredekiler uzaklaştırıldı
Hastaneye gelen itfaiye ekipleri laboratuvara gelerek inceleme yaptı. Polis ve hastane güvenliği çevredekileri uzaklaştırdı.
Araştırma yapılması için hastaneye özel donanımlı araç da sevk edildi. Çalışanlar boğazlarını yakan kokunun yayıldığını iddia ederken ekiplerin incelemesi sürüyor.
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