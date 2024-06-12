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Gündem Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme
Gündem

Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-06-12 12:34:00 -
Devlet gerekeni yaptı! Ambulansın önünü kesenler için sıcak gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önüne geçen şahısların yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, "Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından, ambulansın önünü kesen şahıslarla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın olayla ilgili paylaşımını alıntılayan Yerlikaya, "Sayın Bakanım, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır." dedi.

Yerlikaya, trafikte geçiş üstünlüğü olan, canlı taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceklerini vurguladı.

Şoförle tartışıp, hastayı görmek istemişlerdi

Bostancı yan yolda meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesilmişti. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istemişlerdi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalınca aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı göstermek zorunda kalmıştı.

"Yasa peşlerinde"

Olayla ilgili görüntüleri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullanmıştı.
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Yorumlar

Bu alcaklar kadar meslegin yuz karasi istismarci alcaklar da afir cezalandirilmali.... hic gorduk mu???????

.......

Ali

Peki bu izlenimi veren ambulans şoförleri için, gereksiz yere çakarlı araç kullananlar için bir işlem yaptınız mı? Gerektiğinde önlem alınmadığında, kendisine verilen yetkiyi kötüye kullanan her ne olursa olsun cezalandırılmalı ki bu tür izlenimler vatandaşta oluşmasın. O geçmişte gereksiz yere çakar açan ambulans şöferlerine sözüm; yaptığınızı beğendiniz mi? Benim de başıma geldi ki ne yazık ki güven kalmamış bu tür araç kullananlara. Adım atmak için baya geç kalınmış işte bu video da ispatı.
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