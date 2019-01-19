Devlet Başkanından skandal Cemal Kaşıkçı açıklaması

Komorlar Cumhurbaşkanı Azali Assoumani, “Suudi Arabistan elçiliğinde bir Suudi vatandaşı suikaste maruz kaldığında yanlış olan nedir? Bu meseleyi Kral Salman'a aktarmanızı ve endişelenmemesini söylemenizi istiyorum. Hergün dünyada yüzlerce insan ölüyor ve kimse bunu kınamıyor" sözleriyle skandal açıklamada bulundu.

"Aıklamaları dehşete düşürdü"

Suudi Arabistan Büyükelçisi Hamad Ben Muhammad Alhajiri, Assoumani’nin görüşleri hakkında yorum yapmadı. Ancak Uluslararası Frankofon Basın Yayın Birliği Komorlar şubesi başkanı Assoumani’nin açıklamalarıyla dehşete düştüğünü söyledi.

"Sözlerini geri çek"

Şube başkanı “Devlet başkanının yalnızca gazetecileri değil kamuoyunu şok eden bu sözleri geri çekmelerini rica ediyoruz. Başkanımızın ülkesinin rejimini eleştiren Suudi bir gazetecinin suikastına karşı açıkça küçümseme göstermesiyle ülkemizde bizi neyin beklediğini merak ediyoruz.” dedi.