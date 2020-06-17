Devlet başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.
Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.
Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.