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Dünya

Devlet başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 17:08:00 -
Devlet başkanı ve eşi koronavirüse yakalandı

Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, dün akşam katıldığı bir televizyon programında, kendisi ve eşi Ana Garcia Hernandez’in Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.

Test sonuçlarının salı günü geldiğini vurgulayan Hernandez, Kovid-19'a yakalanmasının görevi ve sorumlulukları gereği aldığı riskin sonucu olduğunu belirtti.

Hernandez, hastalık belirtilerinin hafif olduğunu ve tedaviye başlandığını kaydetti.

Ülkede 9 bin 656 vaka görülürken salgına bağlı 330 ölüm gerçekleşti.

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