Devlet Başkanı seçildi ama yemin edemiyor

Yerel saatle 16.00'da yemin etmesi beklenen ancak Guatemala Yüksek Mahkemesinin, Arevalo'nun partisi Tohum Hareketinin faaliyetlerini askıya alması yönünde karar vermesi ülkede krize neden oldu.

Kararın yayılması üzerine yüzlerce Arevalo destekçisi Kongre'yi protesto etmek için güvenlik güçleriyle çatıştı.

Arevalo, sosyal medya hesabı X'teki açıklamasında, "Milletvekilleri, sandıkta tercihi yapılan halk iradesine saygı duymakla sorumludur. Hukuka aykırı uygulamalar, önemsiz şeyler ve görevin kötüye kullanılması demokrasiye darbe vuruyor. Guatemala halkı ve uluslararası toplum olanları izliyor." ifadesini kullandı.

Yerel saatle 08.00'de Tohum Hareketinden milletvekili seçilen partililerin Kongre'de yemin etmesi bekleniyordu ancak Yüksek Mahkemenin kararı üzerine iktidar partisi yemin edemedi.

Çok sayıda ülke Arevalo'ya desteğini duyurdu

Yemin törenine katılmak için Guatemala'ya giden Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ve Honduras Devlet Başkanı Xiomara Castro, Arevalo'ya "derhal" destek açıklamasında bulundu.

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Petro, yargının demokrasiye "darbe" vurduğunu vurgulayarak, "Burada Guatemala'da, Cumhuriyet Kongresi, Devlet Başkanı seçilen Bernardo Arevalo'ya yönetimi devretmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

Şili Devlet Başkanı Boric ve Honduras Devlet Başkanı Castro da paylaşımlarında, Kongre'ye tepki göstererek, Arevalo'yu desteğini duyurdu.

Kararın ardından başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği (AB) delegasyonu, Kolombiya, Şili, Honduras, Kosta Rika, Paraguay ve Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Arevalo'ya desteğini açıkladı.

OAS Başkanı Luis Almagro, tüm delegasyonların katılımıyla basına yaptığı açıklamada, Kongre'ye çağrıda bulunarak, "Kongre'den anayasanın gerektirdiği şekilde Devlet Başkanı seçilen Arevalo ve Devlet Başkanı Yardımcısı Karin Herrera'ya görevi devretmeleri çağrısını yapıyoruz. Guatemala halkı, uluslararası toplum tarafından onaylanan adil, özgür ve şeffaf şekilde tercihini yaptı." şeklinde konuştu.

Ulusal basında çıkan haberde, Arevalo, göreve başlasa bile partisinin milletvekillerinin Kongre'de yemin edememesi ve yasal faaliyetlere katılamaması yeni yönetimi zor durumda bırakacağı öne sürüldü.

Savcılık Arevalo'nun kazandığı seçimlerin geçerli olmadığını iddia etmişti

Savcı Leonor Morales, 9 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, seçim sonuçlarına ilişkin evrakların orijinal olmadığını ve bunun Yüksek Seçim Kurulunca onaylanmadığını iddia etmişti.

Arevalo'nun 14 Ocak'ta göreve başlaması beklenirken, Seçim Kurulu, Tohum Hareketinin milletvekillerini tanımayı reddedip partinin faaliyetlerini de 19 Eylül'de askıya almıştı.

Kararın, partinin kuruluşu için imza toplanan süreçte usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında alındığı kaydedilmişti.

Arevalo, "hukuken geçersiz" olarak nitelediği karara partisinin itiraz edeceğini açıklamış, "Hiç kimse 14 Ocak'ta göreve başlamamı engelleyemez." ifadesini kullanmıştı.