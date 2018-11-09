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Devlet Başkanı Riyad'da kayıplara karıştı!

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak üzere gittiği Riyad'dan bir daha dönmedi. Ondimba'dan 24 Ekim'den beri haber alınamıyor.

09 Kasım 2018 Cuma 22:37
Devlet Başkanı Riyad'da kayıplara karıştı!

Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti. O günden beri Ondimba'dan haber alınamıyor.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmesinin ardından dünya yeni bir suikast ihtimalini konuşuyor. Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın düzenlediği 'Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı'na katılmak için 24 Ekim'de Riyad'a gitmişti.

Hastanede tutuluyor iddiası

24 Ekim 2018 tarihinden sonra Ondimba'dan bir daha haber alınamadı. Hal böyle olunca da akıllara 'Acaba başkan Ondimba, Cemal Kaşıkçı gibi bir suikasta mı kurban gitti?' sorusu geldi.

Öte yandan AFP haber ajansı, geçtiğimiz günlerde Ondimba'nın Suudi Arabistan'da bir hastanede tutulduğunu iddia etmişti.

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 22:37
  1. Riyad
  2. Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba

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