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Devlet başkanı resmen açıkladı: Ne evim, ne arabam var! Cebimde sadece 200 peso ve 2 dolar var

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador üzerine kayıtlı evi, arabası ve kişisel mülkiyeti olmadığını açıkladı ve cebinde

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:51
Devlet başkanı resmen açıkladı: Ne evim, ne arabam var! Cebimde sadece 200 peso ve 2 dolar var

Euronews'in aktardığına göre, Latin Amerika'nın 'en yolsuz' ülkeleri arasında gösterilen Meksika'da Aralık ayında görevine başlayan Obrador, basın toplantısı düzenleyerek mal varlığını açıkladı.

Kredi kartı kullanmadığını söyleyen Obrador, 23 bin Dolar birikmiş parası olduğunu, maaşını yıllık 65 bin dolara düşürdüğünü ve akademisyen eşinin yılda 72 bin dolar kazandığını kaydetti.

Oturdukları evin ve kullandığı aracın eşinin üzerine kayıtlı olduğunu belirten 65 yaşındaki siyasetçi, "Hayatım boyunca parayla ilgilenmedim, ben idealler ve prensipler için savaşıyorum. Ancak zengin olan herkes kötü insan değildir" diye konuştu.

Bankada hesabı olmadığını belirten Meksika lideri, basın toplantısında cüzdanını çıkararak cebinde sadece 200 peso (55 Türk Lirası) ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan bir Meksikalı'nın kendisine iyi şans getirmesi için verdiği 2 Dolar'ı taşıdığını gösterdi.

Geçtiğimiz Temmuz ayındaki seçimde 'yolsuzluğu bitireceği' sözünü vererek büyük destekle yönetime gelen solcu siyasetçinin ilk icraatı eski devlet başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu.

13 yıl başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapan Obrador, Başkanlık sarayında oturmuyor, ticari uçakla seyahat ediyor ve makam aracı olarak Volkswagen Jetta kullanıyor.

Meksika'da bir önceki devlet başkanı Enrique Pena Nieto'nun adı yolsuzluk skandallarına karışmıştı.

Obrador'un mal varlığını yakınlarının üzerine geçirdiği iddia ediliyor. Son seçimde Obrador'un rakiplerinden birini destekleyen eski Meksika Devlet Başkanı Vicente Fox, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ancak büyükannesi ona inanır, Uyan Meksika" şeklinde yazdı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:51
  1. Obrador
  2. Meksika
  3. Latin Amerika
  4. Enrique Pena Nieto

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