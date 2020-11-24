Devlet Başkanı koronavirüsle dalga geçmişti! 170 bine yakın insan öldü

Brezilya, dünyada ABD'den sonra en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün, ABD ve Hindistan'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda. Brezilya Pazartesi günü yeni koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı 302 ölümün görülmesiyle toplam ölüm sayısının 169 bin 485'e yükseldiğini bildirdi.

Günlük pandemi raporunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, yapılan testler sonucu 16 bin 207 yeni vakanın tespit edildiği, böylelikle ilk vakanın teyit edildiği 26 Şubat tarihinden bu yana toplam vaka sayısının 6 milyon 87 bin 608'e ulaştığını belirtti.

Brezilya, dünyada ABD'den sonra en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün, ABD ve Hindistan'dan sonra en fazla vakanın görüldüğü ülke konumunda.

Kasım ayında Brezilya'da vaka ve virüs kaynaklı ölümlerin artması, ülkede pandeminin ikinci dalgasının yaşandığı şeklinde yorumlara yol açarken birinci dalganın henüz sonlanmadığını söyleyenler de bulunuyor.

Brezilya'da devlet tarafından işletilen ve önde gelen bir biyomedikal kuruluş olan Oswaldo Cruz Vakfı (Fiocruz), Pazartesi günü bir açıklama yaparak 2021 yılının ilk yarısında 65 milyon kişi, ikinci yarısında da 65 milyon kişi olacak şekilde 130 milyon Brezilyalıya aşı yapmayı planladığını duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, koronavirüse, "Hafif bir grip" diyerek önemsememişti.